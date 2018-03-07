طريقة عمل مافن الفانيليا للأطفال

المقادير

½ 2 كوب (375 جم) دقيق

كوب (200 جم) سكر أبيض

كوب (250 مل) حليب

½ كوب (125 مل) زيت

½ كوب (100 جم) زبد ذائب

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة (20 جم) بيكنج باودر

ملعقة كبيرة (15 مل) فانيليا سائلة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح

طريقة التحضير

سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في وعاء كبير، ضعي البيضة، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والبيكنج باودر والملح وقلبي جيدًا.

أضيفي الزيت والزبد والحليب والفانيليا، واخفقي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي السكر، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق تدريجيًّا، واخفقي باستمرار حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

في صواني الكب كيك، ضعي أكواب ورقية، ثم املئي ثلثي الأكواب بالعجين.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، ثم أخرجيها واتركيها تبرد.