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سكاي سبورتس: محرز يوقع لمانشستر سيتي خلال أيام

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:53 م
سكاي سبورتس: محرز يوقع لمانشستر سيتي خلال أيام
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الفجر الرياضي
 
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي الإنكليزي سينضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس نيوز أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى السيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني ويعتزم اللاعب استكمال انتقاله إلى السيتي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأكدت سكاي سبورتس أن ليستر سيتي وافق على حصوله على 60 مليون جنيه إسترليني أقل من المبلغ الذي طلبه في يناير الماضي وقدره 80 مليون إسترليني.

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