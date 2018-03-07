طرق للتخفيف من ألم الدورة الشهرية.. اتبعيها

تعانين من ألم قبل وأثناء الدورة الشهرية، تلجئين للمسكنات ولكن كثرة تناولها يُلحق الضرر بكِ، لذا يجب عليكِ اتباع الطرق التالية للتخفيف من حدة ألمها:-





1. ممارسة التمارين الرياضية:

أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد بشكل كبير في التخفيف من حدة آلام الدورة الشهرية الناتجة عن التشنجات، لذا احرصي عزيزتي على ممارسة الرياضية وبشكل أخص في تلك الأيام.





2. التدليك:

يعد التدليك من الطرق التقليدية لمقاومة آلام الدورة الشهرية، فقط دلكي منطقة البطن والظهر بحركات دائرية باستخدام زيت النعناع أو اللافندر، فكليهما يحتويان على خصائص مسكنة للألم وملينة للعضلات.





3. التدفئة:

تدفئة منطقة البطن خطوة مهمة في تخفيف الألم، فمن الممكن أن تستحمي بمياه ساخنة أو ضعي منشفة مبللة بماء ساخن حول البطن.





4. تناول مشروب القرفة:

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للألم، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية، وبالتالي التقليل من أوجاع الدورة الشهرية، أكثري منها في هذه الفترة، وغيرها أيضًا من الأعشاب مثل عشبة سانت جون والبابونج والشمر والنعناع والزنجبيل.





5. تناول الأطعمة التي تحتوي على الماغنيسيوم: