عاجل.. نقل توفيق عكاشة للمستشفى في أول ليلة زواج من حياة الدرديري

تداولت العديد من المواقع الإخبارية نبأ نقل الإعلامي توفيق عكاشة إلي مستشفي الجلاء العسكري إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في أول ليله زواج من الإعلامية حياه الدريري ولم يتم تأكيد أو نفي الخبر حتى الآن.





وكانت قد شهدت إحدى المراكب النيلية، حفل زفاف الإعلامي توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديري، بحضور أسرتهما، بعدما عُقد قرانهما الخميس الماضي.





وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة "الفراعين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن عقد قران عكاشة والدرديري الجمعة الماضية، بمنزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، بحضور والدها الحاج فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام فاروق الدرديري.