رئيس البرلمان: باسم الشعب أصدرنا قانون معاملة قادة الجيش ونفذناه

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون معاملة بعض قادة القوات المسلحة لا يتضمن تمييز ولا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية قائلا: "باسم الشعب أصدرنا القانون ونفذناه".



