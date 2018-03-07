رئيس البرلمان: باسم الشعب أصدرنا قانون معاملة قادة الجيش ونفذناه
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:47 م
إسلام شعراوي
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون معاملة بعض قادة القوات المسلحة لا يتضمن تمييز ولا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية قائلا: "باسم الشعب أصدرنا القانون ونفذناه".
وأضاف "عبدالعال"، أنن هذا التمييز لا وجود له لأن ديباجة الدستور تتكلم عن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لافتا إلى أن الديباجة استعرضت التطورات التى مرت بها مصر وبدأت من تأسيس الدولة الحديثة التى أسسها محمد علي وذكرت أنه منذ قيام الثورة كان عمادها جيش وطنى الذى قدم التضحيات على مر العصور وهناك اسس دستورى فى ديباجة الدستور التى تعتبر وحدة واحدة.
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