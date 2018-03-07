"الصحة": تقديم الخدمة الطبية مجانا لـ 46 ألف مواطن بـ17 محافظة في يونيو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 46 ألف و393 مواطن من خلال 47 قافلة طبية تم تنفيذها ب 17 محافظة خلال شهر يونيو الماضي.





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة، وتوفير المشقة على كبار السن والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، واسوان، والمنوفية، وبني سويف، ومطروح، والشرقية، والاقصر، ودمياط، واسيوط، والسويس، والفيوم، والقاهرة، وقنا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ القوافل بمشاركة 362 عيادة.





وأضاف أن هذه القوافل أجرت 6 آلاف و196 تحليل دم وطفيليات واشعة، وعقد 10الاف و186 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 411 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن قوافل محافظة الجيزة كشفت على 8 آلاف و261 مواطن، واجراء 598 فحص معملي، وعقد 1628 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة القليوبية بالكشف على 3 آلاف و72 مواطن، واجراء 331 فحص معملي، كما تم عقد 302 ندوة تثقيف صحي.





وأضافت "صادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة البحيرة فقد تم الكشف على 4 آلاف و549 مواطن، واجراء 1280 فحص معملي، وعقد 1073 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 73 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لها، وبالنسبة لمحافظة الدقهلية فقامت بالكشف على 4 آلاف و368 مواطن، واجراء 1162 فحص معملي، وعقد 3 آلاف و100 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 52 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وأردفت "الصادق" أنه بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 4 الاف و560 مواطن، واجراء 464 فحص معملي، وعقد 803 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 60 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة اسوان فتم الكشف على 1934 مواطن، واجراء 484 فحص معملي، وعقد 670 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 29 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 3 آلاف و45 مواطن، واجراء 285 فحص معملي، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة بني سويف فتم الكشف على 3 آلاف و56 مواطن، واجراء 241 فحص معملي، وعقد 308 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 10 حالات إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





كما قامت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة مطروح، بالكشف على 1278 مواطن، واجراء 95 فحص معملي، وعقد 294 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الشرقية، فتم الكشف على 3الاف و318 مواطن، واجراء 309 فحص معملي، وعقد 482 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 28 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





كما تم الكشف على 1491مواطن بمحافظة الأقصر، واجراء 141 فحص معملي، وعقد 378 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 18 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





أما محافظة دمياط، فتم الكشف على 1575 مواطن، واجراء 196 فحص معملي، كما تم تحويل 72 حالة إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وبالنسبة لمحافظة اسيوط، فتم الكشف على 1981 مواطن، واجراء 170 فحص معملي، وعقد 475 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 9 حالات إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





كما تم الكشف على 668 مواطن بمحافظة السويس، واجراء 145 فحص معملي، وعقد 150 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وبخصوص محافظة الفيوم، فتم الكشف على 1333 مواطن، واجراء 99فحص معملي، وعقد 202 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وبالنسبة لمحافظة القاهرة، فتم الكشف على 1031 مواطن، واجراء110 فحص معملي، وعقد 100 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



