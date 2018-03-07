تجربة سويسرية فاشلة تهدد كريستيان جروس في الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ"خالد جلال"، لقيادة الفارس الأبيض في الموسم المقبل.





كريستيان جروس (64 عامًا) يعد واحد من أفضل المدربين الأجانب علي الساحة الكروية، ويعتبر خيارًا مثاليًا للزمالك في الفترة الحالية، حيث يمتلك المدرب السويسري خبرات تدريبية كبيرة وسيرة ذاتية قوية حيث سبق وتولي القيادة الفنية للعديد من الأندية، ولكنه لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن أهلي جدة في عام 2017.





ويعد كريستيان جروس ثاني مدرب سويسري في التاريخ يتولي القيادة الفنية للزمالك، حيث سبقه مواطنه ميشيل دي كاستال الذي تولي القيادة الفنية للزمالك في 11 يناير 2009، لكنه لم يترك بصمة واضحة مع الفريق الأبيض وعاني الفريق تحت قيادته من سوء النتائج.





وقاد "دي كاستال" الزمالك في 18 مباراة، فاز في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وسجل لاعبو الأبيض تحت قيادته 22 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدف، ورحل عن الزمالك في أغسطس من نفس العام، بعد الخسارة أمام بتروجيت والتعادل مع المقاولون العرب.





يا تري هل يجد الزمالك ضالته في مدربه الجديد "كريستيان جروس" ويحقق معه نجاحات مميزة في الموسم المقبل، أم يسير المدرب السويسري علي نهج مواطنه "دي كاستال" ويرحل من الباب الخلفي للقلعة البيضاء؟.





من هو كريستيان جروس









يمتاز السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك بالشخصية القوية رغم أنه لم يدرب أي منذ رحيله عن أهلي جدة السعودي في 2017.





ويؤمن كريستيان جروس بطريقتي لعب 4-3-3 أو 4-2-3-1 وإن كانت الأخيرة المفضلة لديه مع ضرورة التزام ثنائي الارتكاز بمهامهما أي أن طارق حامد ومحمود عبد العزيز زيزو سيكونان من المفضلين لديه.





- كريستيان جروس مدرب كرة قدم سويسري، درب أندية عدة منها توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري والأهلي السعودي وشتوتجارت الألماني





- من ضمن ألقابه الفوز مع جراسهوبرز بكأس سويسرا ومع بازل بـ5 ألقاب للدوري و3 كئوس.





- من مواليد 4 أبريل 1954 أي أن عمره 64 عامًا ويمتاز بقوة شخصيته وقراراته التي لا يمكن مراجعته فيها ولقب في سويسرا بصانع المعجزات بينما في السعودية بـ"الداهية".





- يركز على الجانب البدني للاعبين بقوة وهو ما سيساهم في تطور مستوى لاعبي الزمالك والقضاء على ظاهرة الدلع بين النجوم.





- لم يكن جروس محبوبًا في إنجلترا مع توتنهام بسبب اللغة الإنجليزية الضعيفة وكذلك بسبب مؤتمره الصحفي الأول الذي لوح فيه بتذكرة مترو لندن قائلًا: "أريد تلك أن تكون التذكرة إلى أحلامي".





- لم يدرب جروس أي فريق منذ يونيو 2017 عندما رحل عن أهلي جدة السعودي.











