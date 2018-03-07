بلجيكا تستعد للبرازيل بعيدا عن الإعلام

حصل لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على عطلة بعد مباراتهم الشاقة أمام اليابان، أمس الإثنين، في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن الفريق الوطني لن يتدرب اليوم، كما لن يكون هناك أي لقاء مع الإعلام داخل مقر معسكر "الشياطين الحمر" في مدينة ديدوفسك الروسية.





وتغلبت بلجيكا بقيادة مدربها الإسباني روبرتو مارتينيز 3-2 على اليابان بعد أن نجحت في قلب تأخرها بهدفين نظيفين وسجلت هدف الفوز القاتل بأقدام اللاعب ناصر الشاذلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ويلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل بمدينة كازان في دور الثمانية، وهو الدور الذي لم يصل إليه المنتخب الأوروبي منذ مونديال 1986.



