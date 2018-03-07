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جولدن ستيت يبرم صفقة جديدة بعد رحيل ليبرون جيمس

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:37 م
جولدن ستيت يبرم صفقة جديدة بعد رحيل ليبرون جيمس
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وكالات
 
أعلن نادي جولدن ستيت واريورز لكرة السلة، تعاقده مع لاعب أول ستارز، ديماركوس كوزينز، ردًا على انتقال ليبرون جيمس إلى صفوف لوس أنجلوس ليكرز، قادما من كليفلاند كافاليرز.

واتفق واريورز على ضم كوزينز (27 عاما) بعقد يمتد لمدة موسم، وبراتب يصل إلى 5.3 مليون دولار.

وأصبح واريورز، فريقا أكثر قوة، بعد انضمام كوزينز، كما أنه حافظ على خزينته استعدادا لإبرام المزيد من التعاقدات للموسم القادم.

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