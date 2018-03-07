الخطوات الصحيحة للتعامل مع مشاعر طفلكِ

هناك مجموعة من الخطوات الصحيحة التي يجب أن تكونين على دراية بها، لكي تستطيعين التعامل مع مشاعر طفلكِ، ومنها:-





استمعي لطفلك جيدًا، وتحاوري معه، واتركي له مساحة كافية للتعبير عما يشعر بغض النظر عن الموقف.





اجلسي بجواره وعلى مستوى عينيه عند الحديث معه وانظري إليه، واجعلي كل انتباهك مع طفلك في تلك اللحظات.





تجاوبي معه بانفعالات على وجهك عندما يتحدث عن مشاعره، ليشعر بالراحة في الحديث وبتفهمك مشاعره وإحساسه.





اهتمي بالأحضان والقبلات، فهما أفضل طريقة لإيصال مشاعر الحب والتفهم لطفلك.



