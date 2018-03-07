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النمسا تجرد إيرانياً من وضعه الدبلوماسى بعد القبض عليه فى مؤامرة لتفجير قنبلة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:33 م
النمسا تجرد إيرانياً من وضعه الدبلوماسى بعد القبض عليه فى مؤامرة لتفجير قنبلة
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
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خاطر عبادة
 

ذكرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم أنّ فيينا قررت تجريد إيرانياً من وضعه الدبلوماسى بعد القبض عليه فى ألمانيا بتهمة التخطيط لمؤامرة قصف مؤتمر المعارضة الإيرانية فى فرنسا.

 

قالت السلطات البلجيكية إن شرطة بركسل اعترضت اثنين من المشتبه بهم فى بلجيكا، السبت بحوزتهم 500 جرام من جهازمتفجر محلى الصنع وجهاز تفجير عثر عليهما فى سيارتهما.


وقال البيان، إنّ الدبلوماسى، أسد الله ع- 46 عاماً، أُلقي القبض عليه فى ألمانيا، بشبهة اتصاله مع الشخصين المقبوض عليهما في بلجيكا.

 

كما ألقى القبض على ثلاثة أشخاص آخرين في فرنسا فيما يتعلق بالقضية، وتم الإفراج عن اثنين منهم، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان الدبلوماسي الايراني سيحرم من الوضع الدبلوماسى فى غضون 48 ساعة بسبب وجود مذكرة اعتقال أوروبية،" وأضافت أنّ الوزارة استدعت السفير الايرانى أمس الاثنين لتوضيح الموقف حول اعتقال الدبلوماسى.

 

ونفت إيران مؤامرة لتفجير اجتماع المعارضة ووصفت الاعتقالات بـأنه مؤامرة تحت علم زائف.

 

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