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ترامب: لو لم أكن هنا لكنا نخوض حربًا مع كوريا الشمالية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:30 م
ترامب: لو لم أكن هنا لكنا نخوض حربًا مع كوريا الشمالية
ترامب وكيم
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وكالات
 

أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضل له، إلى عدم دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع كوريا الشمالية.

 

وأكد ترامب، أن "لولاه لكانت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع كوريا الشمالية في الوقت الحالي"، وكتب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، 3 يوليو: "لولاي لكنا حاليا في حرب مع كوريا الشمالية لكننا نجري محادثات جيدة معهم في الوقت الحالي، وهي تسير على نحو جيد"، متابعا: "لا يوجد تجارب لإطلاق صواريخ وتجارب نووية منذ 8 أشهر".

 

وأضاف ترامب: "كل آسيا تشعر بسعادة غامرة، فقط حزب المعارضة وأخباره المزيفة، هو من يشكو".

 

وجرت القمة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يوم 12 يونيو، وجمعت بين الرئسي الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

 

وأعلن ترامب أنهما وقعا وثيقة "مفصلة" عقب اللقاء، فيما وصف كيم جونغ أون توقيع الوثيقة بـ"البداية الجديدة في العلاقات بين البلدين ووعد بـ"تغييرات كبيرة" في المستقبل.

المزيد عن: كوريا الشمالية ترامب وكيم ترامب الرئيس الامريكي الحرب
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