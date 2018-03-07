عاملة فلاحية بعمر ال17 عاما تلقى حتفها بجرار فلاحي..!‎

لقيت عاملة فلاحية حتفها صباح اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إثر دهسها من جرار فلاحي سقطت منه أثناء تنقلّها رفقة عدد من العاملات نحو ضيعة فلاحية بأحواز معتمدية الوسلاتية.



