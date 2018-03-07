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عاملة فلاحية بعمر ال17 عاما تلقى حتفها بجرار فلاحي..!‎

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:28 م
عاملة فلاحية بعمر ال17 عاما تلقى حتفها بجرار فلاحي..!‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
لقيت عاملة فلاحية حتفها صباح اليوم الثلاثاء 3 جويلية  2018، إثر دهسها من جرار فلاحي سقطت منه أثناء تنقلّها رفقة عدد من العاملات نحو ضيعة فلاحية بأحواز معتمدية الوسلاتية.

و قد تعرضت العاملة البالغة من العمر 17 سنة إلى جروح بليغة، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، إلى جانب تحول أعوان الحرس الوطني لمعاينة مكان الحادث.
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