عاملة فلاحية بعمر ال17 عاما تلقى حتفها بجرار فلاحي..!
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:28 م
مروى الجلاصي
لقيت عاملة فلاحية حتفها صباح اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إثر دهسها من جرار فلاحي سقطت منه أثناء تنقلّها رفقة عدد من العاملات نحو ضيعة فلاحية بأحواز معتمدية الوسلاتية.
و قد تعرضت العاملة البالغة من العمر 17 سنة إلى جروح بليغة، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، إلى جانب تحول أعوان الحرس الوطني لمعاينة مكان الحادث.
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