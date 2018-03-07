"التعليم": عرض توصيات لجنة إعادة النظر بالمكافآت على الوزير قريبا

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن اللجنة الخاصة بإعادة النظر في توزيع المكافآت قاربت على الانتهاء من عملها.





وأشار "عمر"، في تصريح خاص للفجر إلى أنه فور انتهاء عملها سوف يتم عرض تقرير كامل على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع التوصيات.



