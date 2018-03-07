"التعليم": عرض توصيات لجنة إعادة النظر بالمكافآت على الوزير قريبا
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:26 م
ريم محمود
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن اللجنة الخاصة بإعادة النظر في توزيع المكافآت قاربت على الانتهاء من عملها.
وأشار "عمر"، في تصريح خاص للفجر إلى أنه فور انتهاء عملها سوف يتم عرض تقرير كامل على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع التوصيات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على خطة بالتعاون مع وزارة المالية لزيادة الحوافز الماديه للمعلمين المشاركين فى نظام التعليم الحديد وستعلن فور الانتهاء منها واعتمادها بشكل نهائي، مؤكدا أن ما يتم إعلانه الآن من أرقام هي بيانات من مجلس النواب فقط.
المزيد عن: وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي أخبار مصر