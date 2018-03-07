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مصطفى ثابت: دراسة تطبيق ضريبة على الدخل أمر محمود

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:16 م
مصطفى ثابت: دراسة تطبيق ضريبة على الدخل أمر محمود
مصطفى ثابت
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن موافقة البرلمان على تعديل ضريبة الدخل على بيع وشراء العقارات وأراضي البناء، لا تعني تطبيق ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما هو فقط عدل الثغرات الموجودة في القانون القديم الصادر في 2005، وقسم ضريبة البيع والشراء على البائع والمشتري.

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جارٍ دراسة وبحث تطبيق ضريبة على الدخل بحيث يقسم المواطنين إلى شرائح وفقًا لدخلهم، معتبرًا أنه أمر محمود، حيث من يصل دخله إلى مليون جنيه شهريًا لا يتساوى مع أصحاب الدخل الأقل.
المزيد عن: مصطفى ثابت مجلس النواب عقارات الضريبة على الدخل البرلمان
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