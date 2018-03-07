ميرنا وليد: سعيدة بنجاحي فى"القطط".. وانتظروني في عمل كوميدي

فى تصريح خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc أكدت الفنانة ميرنا وليد، سعادتها الشديدة بنجاح العرض المسرحى "القطط"المعروض حاليًا على مسرح "متربول".





وأوضحت ميرنا، أن العمل يمثل عودتها الأولى للظهور بعد غياب 6 سنوات، والذى يمثل أيضا تجربتها الأولى فى المسرح، وأن نص المسرحية يحمل رسالة راقية، كما أن العمل يقدم مفاهيم مهمة للأطفال".





كما أكدت أن العرض حقق نجاح كبير وأن المسرح يوميا كامل العدد من الأطفال وأسرهم.





كما أكدت "ميرنا" أنها تجهز لعمل فنى جديد فى الفترة القادمة، وهو عمل كوميدى ايضا، وشخصية بعيدة تماما عن البنت الدلوعة أو الارستقراطية التى اشتهرت بها.