ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميرنا وليد: سعيدة بنجاحي فى"القطط".. وانتظروني في عمل كوميدي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:14 م
ميرنا وليد: سعيدة بنجاحي فىالقطط.. وانتظروني في عمل كوميدي
طباعة
الفجر الفني
 
فى تصريح خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc أكدت الفنانة ميرنا وليد، سعادتها الشديدة بنجاح العرض المسرحى "القطط"المعروض حاليًا على مسرح "متربول".

وأوضحت ميرنا، أن العمل يمثل عودتها الأولى للظهور بعد غياب 6 سنوات، والذى يمثل أيضا تجربتها الأولى فى المسرح، وأن نص المسرحية يحمل رسالة راقية، كما أن العمل يقدم مفاهيم مهمة للأطفال".

كما أكدت أن العرض حقق نجاح كبير وأن المسرح يوميا كامل العدد من الأطفال وأسرهم.

كما أكدت "ميرنا" أنها تجهز لعمل فنى جديد فى الفترة القادمة، وهو عمل كوميدى ايضا، وشخصية بعيدة تماما عن البنت الدلوعة أو الارستقراطية التى اشتهرت بها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 1:20:02 PM