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روحاني من سويسرا يندد بعقوبات واشنطن ويحذرها

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:17 م
روحاني من سويسرا يندد بعقوبات واشنطن ويحذرها
الرئيس الإيراني
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وكالات
 

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، واشنطن من تبعات محاولاتها عرقلة صادرات إيران النفطية، مؤكدا أنه "لا يمكن تصدير نفط المنطقة من دون تصدير نفطنا".

 

وقال روحاني بعد وصوله إلى سويسرا في إطار جولة أوروبية، إن "واشنطن تدعي الضغط على الحكومة الإيرانية، بينما هي تضغط على الشعب الإيراني".

 

وأكد أن الشعب الإيراني لن يخضع مطلقا للضغوط الخارجية، وأن "سياسة الضغط والتهديد لن تنفع مع إيران وستكون نتيجتها هزيمة الطرف المقابل".

 

ويقوم الرئيس الإيراني بجولة أوروبية تبدأ اليوم يزور خلالها سويسرا والنمسا. وقد صرح أمس الاثنين قبل مغادرته طهران أن هذه الزيارة ستكون فرصة لبحث مستقبل الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن النمسا تترأس الدورة الحالية للاتحاد.

 

إلى ذلك حذّر نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، في وقت سابق، السعودية من محاولة الاستيلاء على حصة بلاده السوقية من النفط، وقال إن أي دولة تحاول انتزاع حصة طهران في سوق النفط "ترتكب خيانة وستدفع ثمنها".

 

هذا ومن المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران في بداية آب المقبل، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع السداسية الدولية.

المزيد عن: واشنطن سويسرا تحذر ايران امريكا الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي
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