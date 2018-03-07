وزير الخارجية الليبي يزور العاصمة الموريتانية نواكشوط

أجرى الوزير محمد سيالة وزير الخارجية، أمس الإثنين، على هامش قمة الإتحاد الأفريقي التي تعقد في العاصمة نواكشوط لقاء مع السيد الطيب البكوش الأمين العام لإتحاد المغرب العربي تباحث الجانبان حول تطوير آليات العمل المغاربي المشترك بالإضافة إلى التطرق إلى الدور الليبي المهم في تفعيل خطوات الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي لتحقيق أهدافها المختلفة من منطلق الرئاسة الحالية لليبيا لاتحاد المغرب العربي .

كما تناول اللقاء استعراض الوضع الحالي في ليبيا و آخر التطورات الأخيرة كما تم التطرق إلى أهم الملفات و المواضيع ذات الأهتمام الإقليمي والدولي مثل قضايا تنمية الشباب و المجتمعات المحلية و محاربة الإرهاب و مكافحة التطرف الديني و الهجرة السرية و البطالة ، كما ناقشا الطرفان إمكانية عقد القمة المغاربية المرتقبة خصوصا مع التطورات و المتغيرات الأخيرة في المنطقة مما يحتم ضرورة انعقادها لإعطاء دفعة جديدة في العمل المغاربي العربي المشترك و لوضع رؤية جديدة للتكامل المغاربي المشترك في السنوات المقبلة و في نهاية اللقاء أعرب الأمين العام السيد الطيب البكوش عن امتنانه و شكره للوزير محمد سيالة لدوره الكبير شخصيا و لليبيا عموما على دعم العمل المغاربي المشترك و وقوف ليبيا الدائم حكومة و شعبا مع قضايا و شعوب دول المغرب العربي الكبير و بالمناسبة قام الأمين العام بتوجيه الدعوة رسميا إلى الوزير محمد سيالة لزيارة الأمانة العامة للإتحاد بمقرها الدائم بعاصمة المملكة المغربية الشقيقة الرباط .