إثر مردود المنتخب بالمونديال.. وزيرة الرياضة أمام البرلمان للمسائلة
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:07 م
مروى الجلاصي
ستخضع وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الجمعة 6 جويلية 2018، إلى المساءلة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب.
و قد جاء قرار مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إثر توقيع من النواب على عريضة مسائلة للوزيرة حول جملة من المسائل المتعلقة بعمل الوزارة و أزمة القطاع الرياضي بالبلاد.
و يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزيرة الرياضة، ستدور حول مردود المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018، و كذلك عن هروب عدد من الرياضيين خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط.