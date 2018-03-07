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إثر مردود المنتخب بالمونديال.. وزيرة الرياضة أمام البرلمان للمسائلة‎

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:07 م
إثر مردود المنتخب بالمونديال.. وزيرة الرياضة أمام البرلمان للمسائلة‎
ماجدولين الشارني
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مروى الجلاصي
 
ستخضع وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الجمعة 6 جويلية 2018، إلى المساءلة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب.

و قد جاء قرار مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إثر توقيع من النواب على عريضة مسائلة للوزيرة حول جملة من المسائل المتعلقة بعمل الوزارة و أزمة القطاع الرياضي بالبلاد.

و يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزيرة الرياضة، ستدور حول مردود  المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018، و كذلك عن هروب عدد من الرياضيين خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
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