إثر مردود المنتخب بالمونديال.. وزيرة الرياضة أمام البرلمان للمسائلة‎

ستخضع وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الجمعة 6 جويلية 2018، إلى المساءلة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب.





و قد جاء قرار مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، إثر توقيع من النواب على عريضة مسائلة للوزيرة حول جملة من المسائل المتعلقة بعمل الوزارة و أزمة القطاع الرياضي بالبلاد.



