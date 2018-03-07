ريس برات يعيش قصة حب جديدة مع ابنة نجم عالمي

كشفت مجلة US Weekly الأمريكية في تقرير خاص أن النجم العالمي كريس برات دخل في علاقة غرامية مع كاثرين ابنة النجم العالمي ارلوند شوارزنجر، بمساعدة والدتها ماريا بعد ان التقى الثنائي لمرات عدّة في إحدى الكنائس الأمريكية.

وأشارت المجلة الأمريكية بتقريرها إلى أن برات وكاثرين قضيا سويًا رحلة قصيرة في منطقة سانت مونيكا بولاية كالفورنيا وتم رصدهما من قبل شهود عيان.

هذا وأضاف التقرير أن عائلة كاثرين البالغة من العمر 28 عامًا أحبت كريس ذو الـ38 عامًا كثيرًا، حيث ينوي الارتباط رسميًا بها.