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رئيس مجلس النواب يعلق على تعيين وزير الدفاع الجديد

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:04 م
رئيس مجلس النواب يعلق على تعيين وزير الدفاع الجديد
علي عبد العال
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إسلام شعراوي
 
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن تعيين الفريق محمد ذكى وزيرًا للدفاع، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، خلفًا للفريق صدقى صبحي، جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد وصوله خطابا من رئيس الجمهورية بتكليف المهندس مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء، فيما تضمن الخطاب تشكيل الحكومة، وأيضًا التأكيد على أن تعيين وزير الدفاع جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة باجتماعه يوم الخميس 14 يونيو 2018، وذلك عملا بحكم المادة 234 من الدستور.

المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال النواب البرلمان
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