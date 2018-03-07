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مرتضي منصور: كان يجب على الشعب استقبال منتخب الفاشلين بـ"الجزم"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:00 م
مرتضي منصور: كان يجب على الشعب استقبال منتخب الفاشلين بـالجزم
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
هاجم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي المنتخب الوطني بعد الخروج من مونديال روسيا من دور المجموعات بصورة سيئة.


وقال مرتضي منصور في المؤتمر الصحفي خلال تقديم المدير الفني الجديد جروس: " لاعبي منتخب مصر فاشلين، ليس لهم أي قيمة، الجميع نظر للإعلانات والفلوس".


وأضاف مرتضي: " لاعبي المنتخب مكنوش فاضيين للمنتخب كل واحد كان جايب وكيله روسيا وبيفاوض نادي يروحله بعد البطولة".


وتابع مرتضي: " لاعبي المنتخب فاشلين، خسروا من طوب الأرض، فضحونا في كأس العالم، وخذلوا الجماهير، شعب مصر عظيم لانه لم يستقبلكم بالجزم في المطار.

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