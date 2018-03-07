"عبد العال" يشكر رئيس الوزراء بعد تقديمه برنامج الحكومة

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره له لقيادة الحكومة قائلا: "في ظل هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر نتمنى له "مدبولي" ولأعضاء الحكومة خالص التوفيق والسداد والتعاون بين الحكومة والمجلس سبيلا لتقدم مصر ونهضتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأضاف: "خالص الشكر والتقدير لشريف إسماعيل وأعضاء حكومته السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات عدة عند توليهم المسئولية"، وهو ما قابله المجلس بالتصفيق الحاد.