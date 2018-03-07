ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"عبد العال" يشكر رئيس الوزراء بعد تقديمه برنامج الحكومة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:02 م
عبد العال يشكر رئيس الوزراء بعد تقديمه برنامج الحكومة
علي عبد العال
طباعة
إسلام شعراوي
 
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره له لقيادة الحكومة قائلا: "في ظل هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر نتمنى له "مدبولي" ولأعضاء الحكومة خالص التوفيق والسداد والتعاون بين الحكومة والمجلس سبيلا لتقدم مصر ونهضتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "خالص الشكر والتقدير لشريف إسماعيل وأعضاء حكومته السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات عدة عند توليهم المسئولية"، وهو ما قابله المجلس بالتصفيق الحاد.
المزيد عن: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس النواب علي عبد العال رئيس الوزراء برنامج الحكومة النواب الحكومة البرلمان الإصلاح الاقتصادي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 1:20:02 PM