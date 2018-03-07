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صنعاء.."ريال" جديد طبعته الشرعية "يؤرق" ميليشيا الحوثي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:57 م
صنعاء..ريال جديد طبعته الشرعية يؤرق ميليشيا الحوثي
صنعاء - أرشيفية
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وكالات
 

شنت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة، ومحطات بيع الوقود في العاصمة صنعاء ، لمنع تداول طبعة جديدة للريال اليمني، من فئتي 500 وألف ريال طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً،  بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.


وأكدت مصادر تجارية أن المليشيات صادرت خلال الحملة التي بدأتها قبل ثلاثة أيام مبالغ مالية من  فئتي الـ 500 وألف ريال الجديدة من أصحاب المحال والمراكز التجارية وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود، و أجبرتهم على التعهد خطياً بعدم تداول الطبعات الجديدة للريال وإشهار قرار منع التعامل عند أبواب المحلات.

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