البرلمان يحيل قرض نصف مليار جنيه لإصلاح التعليم إلى اللجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرض إصلاح التعليم الموقع بين مصر والبنك الدولي في واشنطن في 11 أبريل 2018 بمبلغ 500 مليون جنيه، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والأوقاف والإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة.



كما أحال مشروع قانون مقدما من إحدى النائبات وأكثر من عشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق رعاية الطفولة إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة.



وأحال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 122 لسنة 1988 بشأن مكافحة المخدرات إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.