رئيس الوزراء: تغليظ عقوبة وسائل الإعلام المخالفة للآداب العامة
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:56 م
إسلام شعراوي
قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء الإنسان المصرى، ببرنامج الحكومة، سيتضمن العمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية بدعم قوة مصر الناعمة من خلال المشروع القومى للترجمة والتبادل الثقافى وتحقيق أقصى قدر من من العدالة الثقافية والوصول للمناطق الأكثر احتياجا ونشر ثقافة تعزيزي الموهبة والنبوغ والإبداع فى المجتمع، وتطوير منظومة العمل الثقافى والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطر.
وأوضح "مدبولي"، خلال استعراضه لبرنامج الحكومة اليوم الثلاثاء أن البرنامج سيتضمن أيضا التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام فى نشر القيم الإيجابية بالمجتمع، وتنظيم الفتاوى الدينية فى جميع وسائل الإعلام والإلتزام بقوائم الفتوى، والرقابة على البرامج الإعلامية وتطبيق نظم المشاهدة المسبقة وتغليظ العقوبة على وسائل الإعلام التى تتجاوز الآداب العامة وقيم المجتمع، موضحا أنه سيتضمن أيضا نشر ثقافة العلوم والابتكار بتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى والتعليم الإبداعى ومواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة 31 جامعة حكومية.
وتفعيل برامج أكاديمية الشباب المصرية للعلوم والتوسع فى المعارض الدولية ومتاحف العلوم، وأيضا مكافحة علاج الإدمان، بتوعية 1.2 مليون شاب بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات، وإعداد 11 مركزا جديدا لعلاج الإدمان والتعاطى، وتعظيم دور 15 ألف مؤسسة دينية وشبابية وثقافية لمكافحة التدخين والتعاطى.