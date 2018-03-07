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رئيس الوزراء: تغليظ عقوبة وسائل الإعلام المخالفة للآداب العامة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:56 م
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبة وسائل الإعلام المخالفة للآداب العامة
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إسلام شعراوي
 
قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء ‏الإنسان المصرى، ببرنامج الحكومة، سيتضمن العمل على ترسيخ الهوية ‏الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية بدعم قوة ‏مصر الناعمة من خلال المشروع القومى للترجمة والتبادل الثقافى وتحقيق ‏أقصى قدر من من العدالة الثقافية والوصول للمناطق الأكثر احتياجا ونشر ‏ثقافة تعزيزي الموهبة والنبوغ والإبداع فى المجتمع، وتطوير منظومة ‏العمل الثقافى والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطر.‏

وأوضح "مدبولي"، خلال استعراضه لبرنامج الحكومة اليوم الثلاثاء أن ‏البرنامج سيتضمن أيضا التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث ‏الحضارى من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام فى نشر القيم الإيجابية ‏بالمجتمع، وتنظيم الفتاوى الدينية فى جميع وسائل الإعلام والإلتزام بقوائم ‏الفتوى، والرقابة على البرامج الإعلامية وتطبيق نظم المشاهدة المسبقة ‏وتغليظ العقوبة على وسائل الإعلام التى تتجاوز الآداب العامة وقيم ‏المجتمع، موضحا أنه سيتضمن أيضا نشر ثقافة العلوم والابتكار بتهيئة ‏بيئة مشجعة للبحث العلمى والتعليم الإبداعى ومواصلة برنامج جامعة ‏الطفل بمشاركة 31 جامعة حكومية.

وتفعيل برامج أكاديمية الشباب ‏المصرية للعلوم والتوسع فى المعارض الدولية ومتاحف العلوم، وأيضا ‏مكافحة علاج الإدمان، بتوعية 1.2 مليون شاب بخطورة الإدمان ‏وتعاطى المخدرات، وإعداد 11 مركزا جديدا لعلاج الإدمان والتعاطى، ‏وتعظيم دور 15 ألف مؤسسة دينية وشبابية وثقافية لمكافحة التدخين ‏والتعاطى.‏
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