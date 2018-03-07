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حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:50 ص
حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات
قيادات حماس
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أسماء العزب
 

أعلنت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس، تلقت دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة والعلاقة مع إسرائيل.


وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، قال أمس في تصريحات صحفية، إن مصر وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة.

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