"مارادونا" يطلب تدريب الأرجنتين ببلاش

طلب دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي الإيطالي تدريب منتخب الأرجنتين مجانًا بعد الخروج دور الـ16 لكأس العالم بالهزيمة 4-3 أمام فرنسا.









وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن دييجو مارادونا قال في أحد البرامج التليفزيونية أنه يأسف بشدة خروج الأرجنتين وويرغب في فعل أي شيء للعودة للألقاب.









وبسؤاله عن إمكانية عن العودة لتدريب الأرجنتين قال: "نعم وسأفعل ذلك مجانًا.. في الوقت الحالي أعتقد أن البرازيل المرشح الأقوى للقب مونديال روسيا".



