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فيفي عبده تشعل "فيس بوك" بوصلة رقص على أغنية "يا بتاع النعناع" (فيديو)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:33 ص
فيفي عبده تشعل فيس بوك بوصلة رقص على أغنية يا بتاع النعناع (فيديو)
فيفي عبده
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صلاح حسن
 
أشعلت الفنانة فيفي عبده موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية وهي ترقص على أغنية "يا بتاع النعناع"، للمطرب مصطفى حجاج. 

وتنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض، فقالت أحد المتابعات: "طيب أفهم بس هو فين الرقص طيب وبالنسبة للكرش إيه، ظروفة والله أنا مش شايفة غير حركتين حفظناها مافيش غيرهم مش شايفة إنك كبرتي خلاص وسنك ما يسمحش بالرقص سيبيه لأصحابه، الوقت مبقاش بتاعك خليكي في التمثيل أحسن".

وأضافت أخرى: "إنتي عسلة والله جدًا كفاية إن الكل بيموت ويغير من روحك وحبك للحياة وعدم اليأس اللي فيهم".

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