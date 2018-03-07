فيفي عبده تشعل "فيس بوك" بوصلة رقص على أغنية "يا بتاع النعناع" (فيديو)





وأضافت أخرى: "إنتي عسلة والله جدًا كفاية إن الكل بيموت ويغير من روحك وحبك للحياة وعدم اليأس اللي فيهم".

وتنوعت التعليقات بين مؤيد ومعارض، فقالت أحد المتابعات: "طيب أفهم بس هو فين الرقص طيب وبالنسبة للكرش إيه، ظروفة والله أنا مش شايفة غير حركتين حفظناها مافيش غيرهم مش شايفة إنك كبرتي خلاص وسنك ما يسمحش بالرقص سيبيه لأصحابه، الوقت مبقاش بتاعك خليكي في التمثيل أحسن".