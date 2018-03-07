الاتحاد الدولي للسلة يحقق في أزمة لقاء أستراليا والفلبين

سيفتح الاتحاد الدولي لكرة السلة تحقيقا ضد أستراليا والفلبين، بعد أن دبت الفوضى في مباراتهما بتصفيات كأس العالم 2019، أمس الإثنين، حيث طرد 13 لاعبا بسبب مشاجرة أثناء المباراة.





وكانت أستراليا متقدمة 79-48 قبل 4 دقائق على نهاية الربع الثالث عندما وجه روجر بوجوي صانع لعب الفلبين ضربة بالمرفق إلى كريس جولدينج لاعب أستراليا، ورد دانييل كيكرت زميل جولدينج بالمثل ليطلق شرارة مشاجرة كبيرة اشتركت فيها الجماهير.





وكتب الاتحاد الدولي في تغريدة بحسابه على تويتر "الاتحاد الدولي لكرة السلة سيفتح الآن تحقيقا ضد الفريقين. سيتم إعلان القرارات خلال الأيام المقبلة".





وأمضى الحكام أكثر من 30 دقيقة في محاولة لفصل اللاعبين الذين لكموا وركلوا بعضهم بعضا عدة مرات. وتم استئناف المباراة في نهاية المطاف بشكل هزلي إذ أشركت الفلبين 3 لاعبين ضد 5 من أستراليا.





وقال أنطوني مور الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة السلة "الاتحاد الأسترالي لكرة السلة يأسف بشدة على الواقعة التي حدثت في مباراة الليلة بين أستراليا والفلبين. نشعر بخيبة أمل شديدة مما حدث ودورنا فيه".





وألغيت المباراة، التي أقيمت في الفلبين، مع نهاية الربع الثالث واستراليا متقدمة 89-53 بعد أن فقد الفريق الفلبيني لاعبا آخر بسبب مخالفة.