التحالف: تواجد 5 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 سفن تنتظر للدخول

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواجد 5 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 سفن تنتظر للدخول.

وأكد التحالف، إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانىء اليمنية منها سفينة إلى ميناء الحديدة خلال الـ24 ساعه الماضيه.

وقال التحالف، إنه يواجد سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح، مشيرًا إلى أن المليشيات الحوثية لاتزال تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة في تعطيل متعمد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.