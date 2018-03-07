اليوم.. مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:37 ص
يحي حلمي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقب استعراض برنامج الحكومة أمام البرلمان.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.
ويستكمل مجلس الوزارء، أيضا مناقشة عددٍ من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهم التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.
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