اليوم.. مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقب استعراض برنامج الحكومة أمام البرلمان.





ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.



