عادل العدوي: قوة الجيش جعلت العالم يحترم الدولة المصرية (فيديو)
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:36 ص
ندى محمد
قال الدكتور عادل العدوي، استاذ العلاقات الدولية، إن قوة الجيش المصري جعلت العالم يحترم الدولة المصرية والمصريين، خاصة مع كونه حاليا في اقوى حالاته، مشيرا إلى أنه يجب استكمال طريق التنمية والتواصل مع الخارج لتعزيز الدعم الغربي لمصر.
وأوضح في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن مصر اتخذت خطوات جيدة في طريق الاصلاح الاقتصادي نحتاج استكماله حتى يشعر المواطنين جميعا بأهميتها، متابعا أن 3 يوليو 2013 من أهم التواريخ في تاريخ مصر الحديث لكونه غير مسار مصر والمنطقة ككل.
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