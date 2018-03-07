عادل العدوي: قوة الجيش جعلت العالم يحترم الدولة المصرية (فيديو)

قال الدكتور عادل العدوي، استاذ العلاقات الدولية، إن قوة الجيش المصري جعلت العالم يحترم الدولة المصرية والمصريين، خاصة مع كونه حاليا في اقوى حالاته، مشيرا إلى أنه يجب استكمال طريق التنمية والتواصل مع الخارج لتعزيز الدعم الغربي لمصر.



