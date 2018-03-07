"صناع الخير" تستعد لإطلاق أكبر قافلة طبية لأهالي حلايب وشلاتين

تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية، الجمعة المقبلة، لإطلاق قافلة كبرى لحلايب وشلاتين، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله.



من ناحيته، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن هذه القافلة ستشمل قافلة طبية لأهالي مدينة حلايب وأبو رماد وحدربة وشلاتين والتجمعات البدوية المحيطة بهم، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 8 محطات تنقية مياه بتكلفة تتعدى مليون جنيه.



وأضاف أن هذه القافلة تأتي للكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" وإجراء جميع عمليات العيون الجراحية اللازمة لهم بالمجان بقرى حلايب وشلاتين.



وأوضح أن هذه هي القافلة الثانية حيث شملت القافة الأولي، توزيع 2000 كرتونة وزن كل منها 17.5 كيلوجراما، بتكلفة نصف مليون جنيه تكفل بهم البيت الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وأيضا توزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى توزيع ملابس وأغطية وملابس العيد للأطفال.