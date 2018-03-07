محافظ كفر الشيخ يوافق على إلغاء مركزية تقدير درجات الشهادة الإعدادية

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وافق على إلغاء مركزية تقدير درجات الشهادة الإعدادية، ليكون تصحيح الأوراق بكنترولات الإدارات التعليمية، وتعلن النتيجة مركزيًا من خلال المركز الرئيسي للجنة النظام والمراقبة بالمديرية.



وأضافت أنها تقدمت بمذكرة بذلك وافق عليها المحافظ، نظرًا للطبيعة الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ ووجود إدارات تعليمية مترامية الأطراف مثل إدارات الرياض ومطوبس وفوه، بالإضافة للمشقة التي يعانيها معلمو المواد المختلفة في ذهابهم وإيابهم في أثناء فترة التصحيح بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية، ومدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بكفر الشيخ، ونظرًا لطول وقت تقدير الدرجات، مما يؤدي لتأخر المعلمين إلى أوقات متأخرة حتى يصلوا لمنازلهم، ورغبة منا في رفع العبء عن كاهل المعلم،لتحملهم مصاريف باهظة أثناء الذهاب والإياب، فوافق المحافظ على الغاء مركزية تقدير درجات الشهادة الإعدادية وتبدأ أعمال تصحيح الدرجات بالكنترولات بالإدارات التعليمية بدء من العام المقبل.

