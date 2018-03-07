تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت المقدس لـ 7 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس الإرهابية " لاتهامهم بارتكابهم 54 جريمة و محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ووضع خطة لتنفيذ اغتيالات لضباط شرطة وتفجير منشآت أمنية عديدة .. الى جلسة 7 يوليو المقبل لاستكمال سماع الشهود





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات



