"التضامن" تفتتح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية الخرانقة (صور)

افتتح الدكتور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وحدة الشئون الاجتماعية بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، بحضور ممثلي أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمداء القرى المجاورة وعدد كبير من أهالي القرية، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا.



وأوضح أن وحدة الشئون الاجتماعية بالخرانقة، هي واحدة ضمن سلسلة من الوحدات التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وأنها تخدم أكثر من 13 ألف مواطن من أهالي القرية.



ووجه الشكر لأهالي القرية على جهدهم المبذول فى إنشاء الوحدة الاجتماعية، مثنيًا على الدور المهم الذي يقوم به الأهالي ومؤسسات المجتمع المدنى فى مؤازرة المؤسسات الحكومية.