القيعي: نطالب بتطبيق قواعد اللعب النظيف لتحجيم صفقات بيراميدز





قال المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في لجنة الكرة بالأهلي، إن مسألة رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو هداف الفريق، تحت الدراسة، بعد تلقيه لعرض مالي ضخم من أحد أندية الدوري الصيني.





وأكد القيعي في تصريحات تليفزيونية، أنه لا بد من توازن من الجانبين الفني والمالي، موضحا أن لجنة الكرة لن تتخذ قراراً يضر بمصلحة الأهلي وستدرس الملف بعناية.





وتحدث القيعي عن محمد فضل مدير التعاقدات الحالي، مؤكدا أنه شخصية رائعة ومتطورة وسيكون أفضل منه في مجال التعاقدات مستقبلا.





وأوضح القيعي أن "دخول استثمار أجنبي للدوري المصري في نادي بيراميدز، يدفع البطولة لمجال آخر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني".





وأوضح أن نادي بيراميدز ينفق للتعاقد مع لاعبي الدوري المصري باستثمارات كبيرة، ولكن "يجب أن يتم وضع قواعد للعب المالي النظيف مثلما وضعها الاتحاد الأوروبي.



