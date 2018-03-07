وزراء خارجية الاتفاق النووي الإيراني يجتمعون في فيينا يوم الجمعة دون واشنطن

يعقد وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أول اجتماع لهم بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وذلك في فيينا، يوم الجمعة المقبل.

ووفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، فإن وزراء خارجية إيران والدول الخمس التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي (ألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة والصين) سيجتمعون في فيينا، الجمعة، لبحث سبل الإبقاء على الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

القمة الثلاثة - روسيا و تركيا و إيران - الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أنقرة، تركيا 4 أبريل 2018

وقالت الوكالة الإيرانية: "في الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب من إيران، سيبحث وزراء خارجية إيران وخمس قوى عالمية اقتراحا أوروبيا وإجراءات لحماية الاتفاق".

وأشارت "إرنا" إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول (ألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) يوم 25 مايو الماضي في فينيا وشارك الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية وهلكا أشميد مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومدير الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكي أمانو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات، بما في ذلك الثانوية منها حيال دول أخرى، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.