وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات الإثنين المقبل

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الإثنين المقبل، زيارة دولة الإمارات ضمن جولة سيقوم بها في عدد من الدول ابتداءً من 5 يوليو.

ووفقاً لحساب السفارة الأمريكية في الإمارات الرسمي على تويتر، يجتمع وزير الخارجية الأمريكي، الذي ستستغرق زيارته للدولة يومين، مع قادة الإمارات لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين وتعزيز الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

وستبدأ جولة الوزير الأمريكي من بيونغ يانغ ثم طوكيو وهانوي وأبوظبي وبروكسل على التوالي، في الفترة من 5 إلى 12 يوليو.