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سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء 3-7-2018

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:30 ص
سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء 3-7-2018
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استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث ظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع،  ليسجل في بنك البركة عند 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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