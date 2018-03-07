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عاجل.. بدء عمليات إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في كركوك العراقية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:06 ص
عاجل.. بدء عمليات إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في كركوك العراقية
إعادة الفرز اليدوي
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أسماء العزب
 

بدأ منذ قليل، عمليات إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في محافظة كركوك بالعراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقد أعلن الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي ليث جبر حمزة، إتمام مجلس المفوضين لكافه الإجراءات المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وأصدر النظام والإجراءات الواجب اتباعها أثناء عمليه العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية.

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