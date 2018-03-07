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الليلة.. خسائر "القومية للإسمنت" بالمستندات في "مساء Dmc"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:16 ص
الليلة.. خسائر القومية للإسمنت بالمستندات في مساء Dmc
اسامة كمال
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الفجر الفني
 

يناقش الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء Dmc"، الليلة، سعي الحكومة لبيع الشركة القومية لصناعة الأسمنت، ويحلل الفقرة المهندس محمد رضوان رئيس القومية للأسمنت، في تمام الساعة التاسعة.

ويطرح كمال سؤالا على القيادات التاريخية للقومية للأسمنت، ويبحث عن أسباب توقف الشركة عن الإنتاج، هل منع العمال بيع شركتهم على مدى 25 عامًا أم ساهموا في زيادة خسائرها؟.

ويخوض كمال مواجهة بالمستندات من أجل المال العام، وهل يجب أن تستمر الشركة القومية في حوزة الملكية الحكومية ومن يسدد الخسائر، ماذا يرى الشركة ملوثة للبيئة وما هي حقيقة ارتفاع مرتبات العاملين بالشركة وخلوها من الكوادر المؤهلة، وما هو مستقبل القومية للأسمنت، وهل يتم بيعها.

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