المصري: حسام حسن وهيرفي رينارد الأفضل للمنتخب

قال إيهاب المصري، مهاجم المصري والمقاولون السابق والسويس الحالي، إنه يفضل إسناد مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلى حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حسام حسن صاحب شخصية قوية وخبرات كبيرة ويغير على اسم المنتخب وقميص الفريق".





وأكمل: "إذا كان الاختيار أجنبي لابد وأن يكون اسم كبير وصاحب خبرات كبيرة في الكرة الإفريقية وأن لا يتم التعامل معه بالقطعة ويحصل على كافة الصلاحيات".





وأردف: "أتمنى أن يكون الفرنسي هيرفي رينارد هو المدير الفني القادم للفراعنة، خصوصا وأنه قدم مستويات أكثر من رائعة مع المنتخبات الإفريقية التي تولى قيادتها في الفترات السابقة".



