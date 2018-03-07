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النصر يواجه جينيس وبتروجت وديا استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:09 ص
النصر يواجه جينيس وبتروجت وديا استعدادا للموسم الجديد
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الفجر الرياضي
 
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبل في اطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد لدوري الممتاز "ب" مجموعة القاهرة.

واستقر سيد عيد المدير الفني للنصر علي مواجهة فريق جينيس غدًا الأربعاء في أولى المواجهات الودية للفريق ثم مواجهة بتروجت يوم الإثنين علي ملعب النصر بمصر الجديدة فيما يخرج النصر لمواجهة إنبي علي ملعبه يوم الاربعاء 11 يوليو ومواجهة المنيا في ملعب النصر يوم الإثنين 16 يوليو ثم مواجهة بور فؤاد يوم 28 يوليو.

ويسعي الجهاز الفني للنصر خلال هذه المباريات الوقوف علي مستوي لاعبي الفريق وتوفير الاحتكاك القوي من الدخول في اجواء المباريات القوية حيث المنافسة الشرسة المتوقع ان يشهدها الموسم المقبل بمجموعة القاهرة.

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