جثة تعود للحياة بعد إيداعها ثلاجة الموتى

عادت امرأة إلى الحياة بعد إيداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى الذي نُقلت إليه إثر حادث سير في جنوب إفريقيا.

وبحسب مدير مشرحة كارلتونفيل في مقاطعة جوتنج، فإنه تم إعلان وفاة المرأة من قبل المسعفين الذين قاموا بفحصها في موقع الحادث، ولكن عندما عاد أحد العاملين بالمشرحة لتفقد الجثة، تفاجأ بأن المرأة مازالت تتنفس.

وأكد مسؤول لـ"بي بي سي" أن المرأة تُعالج الآن في مستشفى شرقي جوهانسبرج، بعد أن أمر مسؤولو الطب الشرعي بفتح تحقيق في الواقعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستيقظ فيها شخص ما في المشرحة بعد إعلان وفاته؛ ففي يناير الماضي استعاد سجين في منطقة أستورياس الإسبانية، وعيه قبل ساعات من إجراء تشريح لجثته، رغم تأكيد ثلاثة أطباء لوفاته بشكل رسمي.