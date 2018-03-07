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"بوتيا": سعيد بالانضمام للهلال.. وأرغب في التتويج بالبطولات

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 10:02 ص
بوتيا: سعيد بالانضمام للهلال.. وأرغب في التتويج بالبطولات
ألبيرتو بوتيا
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الفجر السعودي
 

وصل الإسباني ألبيرتو بوتيا، المدافع المنضم حديثًا لنادي الهلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار الرياض.

 

ونشر الحساب الخاص بالهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا ومقطع فيديو، للحظات وصول اللاعب للمطار ومغادرته له.

 

وأبدى بوتيا، في تصريحات إذاعية، سعادته بالانضمام إلى الهلال، مُشيرًا إلى رغبته الكبيرة في التتويج معه بالبطولات.

 

وانضم بوتيا، 29 عامًا، إلى الهلال قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، الذي أمضى الـ4 سنوات الأخيرة بين صفوفه، بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني.

 

ويعدّ بوتيا من أبناء نادي برشلونة، لكنّه لم يشارك مع الفريق الأول له إلا في مباراة واحدة موسم 2008- 2009، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، كبديل لجيرارد بيكيه.

 

وحقّق بوتيا، ثنائية الدوري وأبطال أوروبا مع برشلونة موسم 2008- 2009، والدوري اليوناني 3 مرات والكأس مرة واحدة مع أولمبياكوس.

 

ومن المقرر انضمام "بوتيا" لتدريبات "الزعيم"، اليوم؛ للمشاركة في استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي انطلقت أمس الاثنين، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

المزيد عن: نادي الهلال التتويج بالبطولات الانضمام للهلال ألبيرتو بوتيا
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