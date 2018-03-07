"التعليم" تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مجموعة العربي وبدعم من اليابان وبالتعاون مع صندوق تطوير التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للطلاب من خريجي المرحلة الإعدادية بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية في الفترة من ( 1/7/2018 حتى 10/7/2018)، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الارتقاء بالمستوى المهارى لطلاب التعليم الفني للوصول للمستوي العالمي، وأن الهدف من هذا النموذج التعليمي هو تمكين الطلاب للمنافسة محليًا ودوليًا، خاصًة أن للطلاب المتميزين أولوية التعيين بمجموعة العربي فور تخرجهم، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشريك الياباني في بناء الشخصية المحترفة والتنمية المهارية للطلاب والمعلمين بالمدرسة.





وأوضحت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها، (ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف).





وأضافت "حبيبة"، أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التي تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكاني المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق في التقديم هم من قاطني مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.





وأشارت "عز" إلى أن التقديم سيتم من خلال ملء استمارة طلب الالتحاق، وإعداد ملف لكل طالب وتسليمه بالمدرسة في الفترة من (1) يوليو إلى (10) يوليو 2018 بمقر المدرسة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت، ويتوجب على المتقدم الحضور بالمستندات وهى: (صورة شخصية حديثة، وصورة من الشهادة الإعدادية العامة الحديثة، وشهادة ميلاد الرقم القومي، وصورة من بطاقة ولى الأمر، وطلب الالتحاق بعد استيفائه، بالإضافة إلى شهادة طبية).





وأضافت أن مجموعة العربي ستوفر وسائل المواصلات في نقطتي تجمع بالمدينتين قويسنا وبنها، وما دون ذلك من الطلاب المقيمين خارج هذا النطاق الجغرافي بمحافظتي المنوفية، والقليوبية فيتحملون نفقات الوصول إلى نقطتي التجمع أو الذهاب إلى المدرسة مباشرة تحت مسئوليتهم، على أن يتم الالتزام بمواعيد اليوم الدراسي، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى انتهاء اليوم الدراسي، وسوف تعقد مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين الذين سيتم اختيارهم بناءً على قائمة الترشيح.





جدير بالذكر أن المدرسة تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تنفيذًا لمبادرة صناع مصر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقدم المدرسة العديد من المميزات للطلاب للمقبولين بهذه المدرسة كأولوية التعيين للمتميزين بمصانع العربي، والإعفاء من الرسوم المدرسية التي تقدر بـ (15) ألف جنيه مقدمة منحة من شركة العربي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلّا عن التدريب بمصانع العربي، وأيضًا الحصول على شهادة خبرة بعامين، ووجبة غذائية يومية، وأنشطة رياضية، وبيئة مدرسية ممتازة، ومكافأة تدريب بناءًا على التميز في الأداء، ودعم من قبل المستشارين اليابانيين.





ولمزيد من المعلومات عن مزايا التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمستندات وكيفية التقديم يرجى الدخول على الرابط التالي:







