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حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل شقيقه بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 09:57 ص
حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل شقيقه بكلمات مؤثرة
حسن الرداد
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الفجر الفني
 
أحيا النجم حسن الرداد ذكرى مرور 15 عاما على وفاة شقيقه، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق "الرداد" على الصورة برسالة مؤثرة قائلًا: "فادى أخويا وحبيبى الغالى فات ١٥ سنة على رحيلك ولم أنساك لحظة واحدة، كنت راجل، محترم، جدع مع كل الناس، متدين ومن حفظة القرآن، وكان عندك تلقائية وخفة دم غير طبيعية". 

وتابع: "وحشتنى جدا ووحشتنى ضحكتك إللى ماكانتش بتفارق وشك، إن شاء الله تكون مبسوط يا حبيبى وبإذن الله ربنا يجمعنا مع بعض من تانى عشان نقعد مع بعض زى زمان، سلام مؤقت أرجو قراءة الفاتحة لأخى". 
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