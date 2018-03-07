التشكيل التوقع لمواجهة إنجلترا وكولومبيا





يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره كولومبيا، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد "أتكريت أرينا"، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم روسيا 2018.





ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الإنجيلزي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى : بيكفورد

خط الدفاع : ووكر - ستونز - ماغوير

خط الوسط : تريبير - تشيك - هندرسون - يونج

خط الهجوم :لينجارد - ستيرلينج – كين





ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الكولومبي اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى : أوسبينا





خط الدفاع : ارياس - مينا - سانشيز - موكا





خط الوسط : سانشيز - اوريبي - كوادرادو - كونتيرو





خط الهجوم : مورييل - فالكاو